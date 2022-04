è appena arrivato in streaming su HBO Max negli Stati Uniti e in digitale in Italia : un’ottima occasione per rivedere il film facendo attenzione ad alcuni dettagli grazie al fermo immagine (ricordiamo però che il cinecomic è ancora al cinema, ieri era ancora sesto in classifica ).

E a quanto pare i dettagli cui fare caso sono molti, alcuni dei quali non vengono notati durante una prima visione. Parliamo, in particolare, di una scena al minuto 31 e 55 secondi, prima che l’Enigmista metta in atto il suo piano per rapire il procuratore distrettuale corrotto Gil Colson (Peter Sarsgaard). In quel momento è possibile vedere L’Enigmista in una finestra dall’altra parte della strada rispetto all’Iceberg Lounge, mentre “attende e osserva”, pronto a colpire. Un dettaglio molto inquietante, un istante brevissimo che è sfuggito alla maggior parte degli spettatori e che è stato colto più facilmente da chi ha rivisto il film in queste ore, taggando su Twitter anche il regista Matt Reeves, il quale ha risposto:

Assolutamente, posso confermare. 100%.

The Batman è uscito nei cinema italiani lo scorso 3 marzo e ha raggiunto i 750 milioni di dollari al box-office globale finora. Trovate tutte le informazioni sull’acclamata pellicola di Matt Reeves basata sui personaggi della DC Comics e prodotta dalla Warner Bros nella nostra scheda.

Se volete, potete restare cin contatto con la redazione di BadTaste anche su Twitch!