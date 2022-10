The Batman: il sequel non arriverà prima del 2025?

In un articolo dedicato alla nascita dei DC Studios, Variety ha fatto un po’ il punto sui film DC citando anche il sequel di The Batman di Matt Reeves.

Parlando del progetto di Matt Reeves, il sito ha spiegato che il regista “deve ancora consegnare una sceneggiatura, perciò quel film non arriverà al cinema almeno non prima del 2025“.

Se il film uscisse effettivamente in quell’anno, tra il primo e il sequel saranno passati 3 anni.

Vi ricordiamo che The Batman 2, pur non avendo ufficialmente ricevuto il via libera, è sostanzialmente confermato: Matt Reeves, qualche mese fa, ha difatti confermato di aver firmato un accordo pluriennale con la major.

Vi ricordiamo che, al momento, l’unico film ufficialmente annunciato è Joker 2, la pellicola di Todd Phillips che, come la precedente, sarà comunque ambientata in un altro universo narrativo rispetto sia ai progetti di Matt Reeves che alle altre pellicole del DCU come Black Adam con The Rock.

