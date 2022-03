The Batman

Il Carmine Falcone di John Turturro inha una storia ben delineata ricca di colpi di scena.

Nel film di Matt Reeves c’è infatti una grossa parentesi dedicata ai genitori di Bruce in cui scopriamo qualcosa di più del loro passato. Come raccontato dall’Enigmista, infatti, Martha portava il nome della famiglia Arkham e assassinò la sua famiglia, finendo rinchiusa in ospedali psichiatrici durante la giovinezza.

La cosa fu tenuta nascosta, ma quando un giornalista di nome Edward Elliot mise il naso in questi affari con l’intento di renderle la notizia pubblica, Thomas (in campagna elettorale) chiese a Carmine Falcone di spaventarlo, ma il personaggio interpretato da John Turturro alla fine lo uccise.

Poco dopo, i genitori di Bruce furono assassinati: Falcone incolpa il criminale Salvatore Maroni, mentre in un’altra sequenza Alfred dice a Bruce che Falcone ha mentito. Stando al personaggio di Andy Serkis, Thomas voleva infatti farla pagare al boss per aver ucciso quel giornalista, ma fu ucciso poco dopo da Falcone prima che potesse parlare. Alfred lascia comunque un pelo di ambiguità, spiegando che magari è stato un criminale a caso.

Cosa ne pensa Jon Turturro di tutto questo? Come spiegato a THR:

Ci sono persone che ti dicono: “Non ho fatto nulla” anche se hanno fatto qualcosa. E poi, dopo un po’ di tempo, iniziano a credere veramente alla bugia che hanno detto.

Ha poi aggiunto:

Credo che sia un personaggio molto pericoloso, ho trovato fantastico che l’omicidio dei coniugi Wayne non sia stato mostrato.

Vi ricordiamo che The Batman è uscito al cinema lo scorso 3 marzo. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.

Cosa ne pensate?

