Nuovo cinecomic nei cinema,di Matt Reeves, e nuova recensione di, il regista di Clerks e Dogma, che ci arriva dal suo ben noto podcast, FatMan Beyond.

Kevin Smith spiega di aver apprezzato The Batman, ma di essere già sicuro che, con il sequel, sarà vero e proprio amore. Ecco un estratto del suo ragionamento sulla pellicola.

Mi è piaciuta. È meglio di qualsiasi Batman che avrei potuto fare io. Ecco cosa dirò. Diciamo che penso a questo film come a un Batman Begins. Non dico che è lo stesso film, ma ha lo stesso approccio. Quando vidi Batman Begins pensai che era intelligente e ben fatto, ma non mi ha fatto pensare qualcosa tipo “Oh mio Dio, è la mia nuova religione”, una cosa che non è avvenuta fino a Il Cavaliere Oscuro. Sono curioso di vedere cosa farà poi Matt Reeves. Il suo prossimo film di Batman, molto probabilmente, mi ruberà la testa e il cuore se avrà un percorso simile a quello che ha portato da Batman Begins a Il Cavaliere Oscuro. Mi è piaciuto, ma scommetto che il prossimo lo amerò.