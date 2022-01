Abbiamo già citato la lunga intervista che i realizzatori e il cast di The Batman hanno rilasciato a MovieMaker. Nel pezzo pubblicato dalla testata, fra ai vari interventi, c’è anche quello del regista Matt Reeves.

Il filmmaker ha toccato due importanti questioni come quella dei collegamenti fra l’Enigmista (Paul Dano) e il Killer dello Zodiaco e del perché la pellicola abbia l’assoluta necessità di essere la più grande storia di detective al mondo.

La premessa del film è che l’Enigmista è come modellato sul Killer dello Zodiaco. Sta uccidendo delle figure molto importanti di Gotham City, dei veri e propri pilastri. Figure che si propongono come integerrime. Si comincia col sindaco e poi c’è questa escalation. Sull’onda di questi omicidi rivela anche come queste persone non fossero propriamente quello che sostenevano di essere e cominci fare tutte le tue associazioni. E come Woodward e Bernstein ( i giornalisti che hanno indagato sullo scandalo Watergate ), ecco che Batman e Gordon cercano di trovare gli indizi in grado di dare un senso ai vari elementi di questa classica storia di detective.

E, a tal proposito, aggiunge:

Volevo dare forma a una storia in cui la corruzione di Gotham era l’aspetto più importante della vicenda, perché quella metropoli è un posto malato. Bruce cerca disperatamente di far sì che le cose possano cambiare. A essere onesti ha ancora questo blocco emotivo, è ancora fermo a quando aveva dieci anni perché superare il trauma dell’essere testimone dell’omicidio dei tuoi genitori non è semplice. Vuole trovare un senso a quello che fa, come a ottenere questa specie di effetto d’inversione di ciò che gli è accaduto, una cosa che naturalmente non può fare davvero perché il passato non può essere cambiato […] Al centro di queste storie noir c’è semore il detective no? Ed è per questo che lui è il più grande detective del mondo. Per questo il film, in aggiunta all’essere quasi un horror, un thriller e un action è, fondamentalmente, una detective story in cui c’è molta narrazione.