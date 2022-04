The Batman

Nel volume “The Art of Batman” di recente pubblicazione – come abbiamo visto – sono presenti una serie di dettagli sulla realizzazione di, il film di Matt Reeves disponibile in digitale.

Il regista ha parlato del personaggio interpretato da Zoe Kravitz svelando qualche dettaglio del suo passato:

Selina è una sopravvissuta. Ha dovuto sopravvivere alla strada e in realtà ha anche vissuto parte dell’infanzia nell’orfanotrofio di Gotham, proprio come l’Enigmista. La storia [di The Batman] riguarda anche la lotta di classe e il privilegio di poter scegliere se fare il vigilante o meno, rispetto a qualcuno che invece deve semplicemente trovare il modo di sopravvivere come Selina.

