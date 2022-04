Si continua a parlare di, il cinecomic dicon Robert Pattinson arrivato nei cinema lo scorso 3 marzo. In una chiacchierata di qualche giorno fa con Kcrw , Matt Reeves ha potuto parlare della sua pellicola in riferimento alle analogie fra la famiglia fittizia degli Wayne e quella, reale, dei Kennedy.

Il regista di The Batman spiega:

Ero molto interessato all’idea di vederlo (Bruce, ndr.) alle prese con l’incapacità di sopportare il peso del dover far parte della storia degli Wayne. L’ho immaginato come se fosse un membro della famiglia Kennedy, che è come se fossero i reali d’America, o a come sarebbe stato per un membro della famiglia reale inglese alle prese con una tragedia, a questa lente che viene messa su di te per colpa di questa tragedia familiare dalla quale non potrai mai scappare. La sua risposta è quella di ritirarsi da tutto senza capire che, nella sua missione in cui cerca di fare quello che vuole fare per dare un senso alla sua esistenza, potrebbe impiegare tutto quello come una specie di maschera o travestimento che potrebbe anche tornare utile. Ma è uno step mentale che ancora non riesce a fare.