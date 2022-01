Manca sempre meno all’uscita di, il cinecomic DC diretto da Matt Reeves con Robert Pattinson e Zoe Kravitz, e così il regista ha parlato a ruota libera del progetto con Esquire.

Il regista ha prima di tutto parlato delle critiche rivolte al protagonista dopo l’annuncio del casting:

Non c’è stato alcun attore annunciato come Batman che non abbia scatenato polemiche. Le persone emozionate [dalla scelta di Pattinson] hanno scoperto il lavoro di Rob dopo Twilight. Le persone contrarie non hanno scoperto il lavoro di Rob dopo Twilight.