Non era previsto che il trucco dinei panni delfosse così invadente sul set di, il cinecomic di Matt Reeves ora al cinema.

Come raccontato da Variety, quando Colin Farrell fu scelto per interpretare il personaggio aveva qualche chilo di troppo per un altro ruolo, quindi il regista gli propose di tenere quel peso per interpretare anche Oswald. L’attore rispose al regista che non sarebbe stato salutare per lui restare in quella forma, preannunciandogli così che avrebbe perso peso.

Reeves si rivolse così a Michael Marino (esperto di trucco e protesi candidato all’Oscar per Il principe cerca moglie 2), che un giorno mostrò al regista un calco per dargli un’idea di ciò che aveva immaginavo:

Pensai: “Aspetta… che?”. Non riuscivo a crederci.

Reeves fu molto colpito dal lavoro di Marino, ma era terrorizzato all’idea che il trucco fosse evidente visto che aveva immaginato un film estremamente realistico. Marino assicurò al regista che il trucco sarebbe stato flessibile e si sarebbe adattato perfettamente alla fisionomia di Farrell: “Matt, te lo garantisco, quando metterà piede sul set, nessuno lo riconoscerà“.

Il regista mostrò così a Farrell un’anteprima:

Colin era tutto elettrizzato, così dissi: “Ok, mi sa che faremo così“. Ero incredulo per aver preso quella decisione.

Dopo una serie di prove a New York, fu una ripresa test dell’attore a convincere definitivamente Reeves:

Ciò che fece a Colin fu strepitoso, non riuscivo a riconoscerlo. Colin arrivò sul set parlando con la voce ha usato nel film. Non era previso che Colin avesse quell’aspetto, ma è stato una prova del dinamismo della lavorazione.

Vi ricordiamo che The Batman è uscito al cinema lo scorso 3 marzo. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

BadTaste è anche su Twitch!