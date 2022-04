Nel commento audio di(come riportato da The Wrap ),ha spiegato perché ha deciso di non camuffare la voce di Bruce Wayne a differenza di altre pellicole con protagonista il vigilante mascherato.

Per il regista si è trattato di motivi pratici:

Sapevo di non voler fare un Batman come gli altri, con il solito ringhio. Sapevo che in questa versione, visto che si sarebbe trattato di una storia investigativa, ci sarebbero stati molti dialoghi con Batman.

Se si ripensa agli altri film, è Bruce ad avere molti dialoghi, mentre Batman è molto più controllato.

In questo film, invece, visto che doveva risolvere un crimine doveva per forza parlare tanto con indosso il costume, senza contare che molte di quelle battute sono emotivamente intense. Se avesse dovuto ringhiare, non saremmo entrati in empatia con lui.