The Batman: Michael Giacchino non conosceva la celebre canzone dei Nirvana usata nel trailer

In una recente intervista con SlashFilm, Michael Giacchino è tornato a parlare della colonna sonora di The Batman, ammettendo di non aver mai ascoltato la celebre canzone dei Nirvana Something in the Way prima di lavorare al cinecomic di Matt Reeves.

Ecco le parole del compositore nonché regista di Licantropus:

Tutto questo è imbarazzante, ma non la conoscevo. Non la conoscevo affatto e mi sento un vecchio ad ammetterlo. Ovviamente adesso sì, ma mentre scrivevo non ne avevo idea. Siamo stati incredibilmente fortunati a far coincidere le due tracce [il tema di Batman e la canzone] con qualche piccolo accorgimento e usare per il trailer. Ho trovato il risultato molto efficace.

Il compositore ha poi ribadito che il tema di Batman era pronto molto tempo prima che iniziassero le riprese ed è stato fondamentale per dare forma a tutto il resto.

