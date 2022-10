The Batman: Paul Dano sui peculiari metodi di sicurezza per non far trapelare nulla dal set

Le major fanno tutto quello che è in loro potere per non far trapelare informazioni “sensibili” riguardo le trame dei loro lungometraggi più attesi. Ciò è accaduto anche con le informazioni legate a The Batman, secondo quanto rivelato da Paul Dano, che nel cinecomic di Matt Reeves ha vestito i panni dell’Enigmista.

Intervistato da GQ Hype Dano ha rivelato che sul set del progetto riceveva una copia cartacea con i dettagli della produzione che veniva poi conservata in un “raccoglitore speciale” con tanto di lucchetto e dispositivo di tracciamento:

Non perderlo. Mettilo nel tuo raccoglitore speciale. È stata la prima volta in cui mi è stato dato un raccoglitore con tanto di codice protettivo. Poi hanno aggiunto anche un dispositivo di tracciamento.

