Dopo avervi parlato delle prime reazioni a, il cinecomic di Matt Reeves tra due giorni nelle sale italiane, è ora di fare due conti sull’accoglienza della pellicola con Robert Pattinson.

Su Rotten Tomatoes, con 171 recensioni, il film è giunto all’87% di consensi (ricordiamo che si tratta di una media tra film promossi e bocciati dalla critica).

Escludendo film d’animazione con il 100% come Batman vs. Robin e The Dark Knight Returns, sul piano dei film live-action The Batman ha ottenuto lo stesso punteggio di Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno di Christopher Nolan, battendo film come Batman Begins (84%), il film del 1992 diretto da Tm Burton Batman Returns (80%), il film del 1966 Batman (79%), e il film del 1989 Batman (72%) con Michael Keaton. Gli unici film con punteggio “marcio” sulla piattaforma sono il film del 1995 Batman Forever (39%), il film del 2016 Batman v Superman: Dawn of Justice (29%), e infine il film del 1997 Batman & Robin con il punteggio peggiore in assoluto di 12%.

Imbattuto, invece, resta Il Cavaliere Oscuro con il punteggio di 94%.

Facendo confronti con altri progetti DC, ricordiamo che Joker ha ottenuto il 68%, Birds of Prey il 79%, Wonder Woman il 93%, Shazam! e The Suicide Squad di James Gunn il 90%.

Fonte: Comicbook