Proprio come per, anche perla Warner Bros. ha lanciato un virale che ha coinvolto i fan più accaniti nei mesi precedenti all’uscita del film.

A dicembre questo virale si è concretizzato nell’apertura di un sito che chi poi ha visto il film ormai conoscerà bene: rataalada.com. Su tale sito era possibile chattare con l’Enigmista rispondendo ad alcune sue domande e sbloccando immagini e contenuti.

Alla fine dei titoli di coda di The Batman, come vi spiegavamo in questo articolo, compare nuovamente la chat in questione e si fa riferimento nuovamente al sito, come ad alludere che il virale continuerà. E, in effetti, sta proseguendo.

Sul sito Rataalada, infatti, nei giorni successivi all’uscita erano presenti tre enigmi:

ENIGMA 1: Fear he who hides behind one. RISPOSTA: A mask. ENIGMA 2: What was new, is new again. Rebirth. Restoration. Reformation. RISPOSTA: Renewal. ENIGMA 3: I am first a fraud or a trick. Or perhaps a blend of the two. That’s up to your misinterpretation. RISPOSTA: Confusion.

Una volta risposto ai tre enigmi, compariva un file zip protetto da password, intitolato “What_am_I”. La password era “promise”, promessa. All’interno, il video della campagna elettorale di Thomas Wayne nel 2001 (che vediamo in parte anche nel film), in cui diceva “In noi è instillato il concetto che restituire non è un obbligo, è una passione. È l’eredità della nostra famiglia”. Ma in sottofondo sentiamo un respiro pesante e poi leggiamo parole “Hush” e “La verità su Gotham”.

CHI È HUSH?

Nei fumetti di Batman, Hush è Thomas Elliot, un amico d’infanzia di Bruce Wayne che incolpa il padre Thomas per aver salvato i suoi genitori… mentre lui stava cercando di eliminarli per ereditare la loro fortuna. Si allea quindi con l’enigmista, che idea il nome Hush, che verrà poi adottato da Elliot. Nel film, scopriamo che un reporter il cui cognome è Edward Elliot stava per rivelare un oscuro segreto legato alla famiglia Wayne (e cioè che Martha era stata ricoverata ad Arkham), e che Thomas aveva chiesto a Carmine Falcone di zittirlo.

Da quello che si desume nel film, Falcone lo ha eliminato, ma è la verità? Hush è davvero morto? O Hush ed Edward Nashton / l’Enigmista sono la stessa persona?

IL VIRALE PROSEGUE: CI SARÀ DUE FACCE NEL SEQUEL?

Ora sul sito del virale appaiono alcuni messaggi di caricamento che si stanno aggiornando ora dopo ora. Ogni codice IP ha un significato, al momento sono questi:

Il 27 maggio 1939 (prima apparizione di Batman in Detective Comics #27)

L’introduzione di Catwoman e Joker

La prima apparizione di Pinguino

La prima apparizione dell’Enigmista

La prima apparizione di Falcon

La prima apparizione di Alfred

Ottobre 1974: nel numero 258 di Batman, Due-Facce evade da Arkham

La data di uscita di The Batman

e poi la scritta: [CLICK FOR REWARD], che linka a un’immagine con l’ennesimo enigma. La “traduzione” dell’enigma è la seguente:

You think i’m finished but perhaps you don’t know the full truth. Every ending is a new beginning: something is coming. Pensi che abbia finito, ma forse non sai la verità al completo. Ogni finale ha un nuovo inizio: qualcosa sta arrivando…

Che si tratti proprio di Due-Facce?

The Batman con Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell e Jeffrey Wright è arrivato al cinema il 3 marzo. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola diretta dal regista Matt Reeves nella nostra scheda.