Fra meno di dieci giorni,, il nuovo film di Robert Eggers, sarà nei cinema dello stivale ed eco che il regista, in una chiacchierata fatta col The Guardian , ha potuto parlare anche di un altro lungometraggio come

Il motivo è alquanto intuitivo: in The Batman il protagonista è Robert Pattinson, co-protagonista, insieme a Willem Dafoe, della precedente pellicola del regista di The Northman Robert Eggers, ovvero The Lighthouse. Parlando col quotidiano inglese, Eggers ha ammesso di aver apprezzato molto la capacità con la quale Matt Reeves è riuscito a realizzare un grande blockbuster come The Batman all’interno del sistema degli studios riuscendo comunque a mantenere la sua integrità artistica.

Ho guardato The Batman perché Robert Pattinson è un mio amico. Ma mi è piaciuto. E, a essere onesti, ho anche imparato un sacco di cose. Applaudisco per come Matt Reeves sia riuscito a mantenere la sua identità facendo un film come quello. Immagino non sia semplice.

The Batman è uscito nei cinema italiani lo scorso 3 marzo. Trovate tutte le informazioni sull’acclamata pellicola di Matt Reeves basata sui personaggi della DC Comics e prodotta dalla Warner Bros nella nostra scheda.

