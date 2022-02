Nel corso di un’intervista con EW , Robert Pattinson ha parlato del costume di The Batman, il cinecomic DC di Matt Reeves in arrivo il 3 marzo.

L’attore ha fatto la sua prima prova costume indossando il costume di Batman di Val Kilmer, ma poi ha definito “un grande sollievo” poter indossare quella creata appositamente per lui.

Ecco le sue parole:

Ci sono piccole macchine di sangue sul costume, ci sono graffi che indicano dei proiettili e in generale è tutto logorato per indicare che combatte il crimine ogni sera. Mi sembrava tutto così inedito, come l’armatura di un soldato in qualche strano universo parallelo in cui per qualche motivo indossi delle piccole orecchie sulla testa.