Nel volume “The Art of The Batman” di recente pubblicazione, come vi abbiamo raccontato in riferimento al personaggio di Selina Kyle , sono presenti una serie di dettagli sulla realizzazione di, il film di Matt Reeves disponibile in digitale.

All’interno del volume Robert Pattinson spiega perché questo film è diverso dagli altri:

Una delle prime idee che ho avuto a riguardo è che… credo che molte delle storie di Batman finiscano con Batman che crede di aver dato speranza alla città, crede che il suo simbolo e le sue azioni abbiano ispirato la città a migliorare per un futuro più luminoso. In questo film me lo sono immaginato così legato all’oscurità e al nichilismo che è in realtà la città a farlo aprire verso un po’ di speranza.

L’attore ha già preannunciato che se il sequel otterrà il via libera la storia affronterà altri lati della personalità di Bruce Wayne.

Trovate tutte le informazioni sull’acclamata pellicola di Matt Reeves basata sui personaggi della DC Comics e prodotta dalla Warner Bros nella nostra scheda.

Se volete, potete restare cin contatto con la redazione di BadTaste anche su Twitch!