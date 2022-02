The Batman

, il film di Matt Reeves con, Zoë Kravitz, Paul Dano e Andy Serkis sarà nei cinema italiani a partire dal prossimo 3 marzo.

E sarà proprio Robert Pattinson a partecipare come ospite sabato a Verissimo a margine del tour promozionale dell’attesissima pellicola targata Warner Bros. La comunicazione della cosa che avvenuta via Instagram.

Giusto ieri abbiamo pubblicato sul nostro Instagram gli scatti ufficiali diffusi dalla Warner relativi alla tappa parigina del tour promozionale della pellicola in cui abbiamo potuto ammirare i due protagonisti del kolossal e il regista del lungometraggio.

Questa mattina vi abbiamo invece proposto il resoconto del nostro incontro con il regista Matt Reeves. Resoconto che abbiamo suddiviso in due parti perché una, quella che trovate in questa pagina, è la parte che contiene qualche spoiler che forse alcuni di voi potrebbero preferire leggere dopo la release della pellicola, mentre quella che trovate in questa pagina è decisamente meno rivelatoria.

Il film è diretto da Matt Reeves, anche sceneggiatore insieme a Peter Craig. Nel cast del kolossal DC troviamo Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Jeffrey Wright, John Turturro, Colin Farrell Paul Dano, e Andy Serkis.

Vi ricordiamo che il lungometraggio sarà disponibile, solo al cinema, a partire dal 3 marzo.

