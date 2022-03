Se negli Stati Uniti ha ottenuto un “PG-13”, The Batman nel Regno Unito ha ricevuto un visto censura di “15”, il che implica che il film non potrà essere visto dai 14 anni in giù a causa dell’intensità della pellicola di Matt Reeves.

Non sorprende, allora, la reazione di Robert Pattinson che ha appreso la notizia nel corso di un’intervista.

“Davvero? Non ci credo, che è successo?” ha detto l’attore, sorridendo. “Non lo sapevo, oh no, è un disastro!“.

L’attore ha poi chiesto se anche Il Cavaliere Oscuro di Nolan aveva ricevuto lo stesso rating (spoiler: no) e ha poi spiegato Zoe Kravitz la differenza tra i visti americani e quelli inglesi.

Here's Robert Pattinson discovering #TheBatman is a 15 in the UK, before explaining the BBFC to Zoë Kravitz. pic.twitter.com/U68yaHMrqr — Cameron Frew (@FrewFilm) March 1, 2022

