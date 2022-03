In una recente intervista con MTV News ha parlato delle reazioni dei fan alla notizia che sarebbe stato lui il protagonista di

L’attore ha fatto un paragone con le stesse reazioni dopo la notizia che sarebbe stato Edward Cullen nei film di Twilight:

Le ho trovate meno aggressive rispetto a quando sono stato scelto in Twilight, il che è bizzarro visto che nessuno sapeva chi fossi all’epoca. Si erano basati praticamente su una sola foto e dicevano: “Assolutamente no“. Fu molto più doloroso per me.