Lacontinua a distribuire online dei poster di, la pellicola di Matt Reeves con Robert Pattinson e Zoë Kravitz in uscita, solo al cinema, il prossimo 3 marzo.

I due nuovi arrivati online qualche ora fa (via IMP Awards) sono tutti dedicati al Batman di Robert Pattinson e alla Catwoman di Zoë Kravitz. Vi ricordiamo che noi di BadTaste, in collaborazione con Arcadia cinema, abbiamo in programma un’anteprima di mezzanotte della pellicola. L’appuntamento con la nuova iterazione della saga è previsto nella notte tra il 2 e il 3 marzo (di preciso alle 00:01 del 3 marzo), per avere la possibilità di vedere per primi nello stivale l’attesissimo blockbuster della Warner Bros con Robert Pattinson. Dopo la proiezione, come sempre, registreremo le vostre impressioni e realizzeremo un video che verrà condiviso sui social di BadTaste.it e di Arcadia! Trovate tutti i dettagli in questo articolo.

Ma ora ecco i nuovi poster:

Cosa ne pensate di questi nuovi poster di The Batman? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Trovate tutte le informazioni sul film di Matt Reeves con Robert Pattinson, nella nostra scheda!