In una recente intervista con CinemaBlend ha parlato dell’adrenalinico inseguimento in, con il vigilante mascherato che insegue il Pinguino di Colin Farrell.

Il regista ha spiegato che si è ispirato ad alcuni film anni ’70:

Ha poi svelato di essersi fatto aiutare dalla realtà virtuale per concepire ogni singolo momento della sequenza, passando poi a realizzare degli storyboard molto accurati. Ha poi parlato di un’inquadratura già iconica:

Per l’inquadratura capovolta mi sono ritrovato a pensare: “Questo punto di vista hitcockiano mi piace“, con la cinepresa che mostra il punto di vista esatto del personaggio, in modo tale da coinvolgere il pubblico. Ho pensato che sarebbe stato fantastico se alla fine di questo inseguimento adrenalinico in stile Il braccio violento della lecce fossimo finiti nel punto di vista del Pinguino per assistere a questa specie di epifania di Batman con le fiamme ruggenti dietro di lui.