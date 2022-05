The Batman

Il conceptual artist Adam Brockbank ha diffuso in rete alcuni concept da lui realizzati per, il cinecomic DC diretto da Matt Reeves arrivato nelle sale a marzo.

Nei concept in questione possiamo ammirare dei vari look pensati per la Selina Kyle di Zoë Kravitz pensati insieme al costume designer Jacqueline Duran.

Trovate i concept nei post qua sotto:

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Se volete, potete restare in contatto con la redazione di BadTaste anche su Twitch!

FONTE: Adam Brockbank/Instagram