Il 3 marzo arriverà nei cinema italiani, la pellicola dicon Robert Pattinson nei panni della leggendaria icona della DC Comics. Il film, come noto, non ha dei collegamenti diretti agli altri lungometraggi dell’universo DC Comics prodotti dalla Warner, ma darà comunque il via a degli spin-off previsti su HBO Max dedicati al Pinguino di Colin Farrell e al dipartimento di polizia di Gotham City.

Parlando con Collider (via Comic Book), il regista di The Batman Matt Reeves ha parlato dell’eventuale esistenza di Superman in questo BatVerso spiegando che, approcciandosi al progetto, non ha proprio voluto tenere conto della cosa considerato che è già abbastanza complicato dover lavorare a una nuova iterazione del Crociato di Gotham.

È già abbastanza complicato dover fare un film di Batman. È un personaggio che sta in giro da 80 anni, ognuno ha una propria versione di questo personaggio nella sua testa e ci sono stati grandi film. L’ultima cosa che volevo fare era arrivare qua e lavorare con qualcosa che aveva già di per sé un elevatissimo livello di difficoltà e trovare delle maniere per collegarlo a tutto il resto. Fin dall’inizio mi sono detto che era già abbastanza ostico creare un BatVerse e un film di Batman.

Poi aggiunge:

Suppongo non sia impossibile pensare che, da qualche parte lungo la strada, tutto non possa collegarsi anche ad altro, ma non era qualcosa che m’interessava per questo film e neanche per il seguito […] Ci sono un sacco di personaggi davvero grandiosi a Gotham e l’idea di andarli a esplorare è quello che m’interessa ora come ora.

Vi ricordiamo che The Batman sarà disponibile, solo al cinema, a partire dal 3 marzo. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.

