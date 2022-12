The Batman guida la Top 10 dei film più popolari del 2022 su IMDb

Nonostante sia The Batman, il film di Matt Reeves con Robert Pattinson incentrato sulla leggendaria icona della DC Comics, a guidare la Top 10 dei film più popolari del 2022 su IMDb e nonostante la presenza di altri cinecomic, quella di quest’anno è una classifica decisamente più eterogenea e variegata rispetto a quella del 2021 (che potete trovare in questo nostro articolo).

Per quanto il mercato del cinema in sala stia ancora soffrendo un po’ dappertutto – e in tal senso risalta nella chart la presenza di un blockbuster ideato per lo streaming di Netflix come The Gray Man (LEGGI LA RECENSIONE) dei fratelli Russo – il contesto distributivo del 2022 è stato comunque più dinamico e nutrito rispetto a quello dell’anno precedente cosa, questa, che si riflette anche nelle varie pellicole proposte dalla classifica di IMDb.

Ecco, a seguire, le varie posizioni, dalla 10 alla 1:

The Batman di Matt Reeves è uscito nei cinema italiani lo scorso 3 marzo. A livello commerciale ha avuto delle performance decisamente molto solide riuscendo a incassare ben 770 milioni in tutto il mondo (fonte: Box Office Mojo). Il lungometraggio è stato accolto decisamente bene anche dalla stampa: su Rottentomatoes, la percentuale di recensioni positive si è attestata sull’85%. Top Gun: Maverick, nonostante la quarta posizione, è però la pellicola con il maggior incasso del 2022 a livello globale, come potete constatare anche sulle pagine di Box Office Mojo.

FONTE: IMDb