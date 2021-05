ComicBookMovie ha segnalato una serie di nuove promo art di, la pellicola di Matt Reeves interpretata da Robert Pattinson, Paul Dano, Zoë Kravitz, Jeffrey Wright e Peter Sarsgaard.

Nello specifico, si tratta d’immagini del calendario su licenza della pellicola che ci permettono di dare un paio di nuove occhiate all’Enigmista e alla sua maschera. Le trovate direttamente qua sotto:

The Batman

The Batman



Vi ricordiamo che il celeberrimo Crociato di Gotham tornerà in una pellicola solitaria, quella di cui stiamo parlando ora, ma anche in The Flash, il cinecomic di Andy Muschietti con Ezra Miller attualmente in lavorazione in Inghilterra. Nella pellicola ritroveremo sia il Batman di Michael Keaton visto nei lungometraggi di Tim Burton che quello interpretato da Ben Affleck in Batman v Superman, Justice League e Zack Snyder’s Justice League.

Regista dell’atteso film Matt Reeves, l’attore Robert Pattinson (l’imminente “Tenet, “The Lighthouse”, “Good Time”) interpreta il vigilante e detective di Gotham City, Batman, e il miliardario Bruce Wayne.

Al fianco di Pattinson recitano Zoë Kravitz (“Animali fantastici: i crimini di Grindelwald”, “Mad Max: Fury Road”) nel ruolo di Selina Kyle; Paul Dano (“Love & Mercy”, “12 anni schiavo”) nel ruolo di Edward Nashton; Jeffrey Wright (i film di “Hunger Games”) nel ruolo di James Gordon del GCPD; John Turturro (i film di “Transformers”) nel ruolo di Carmine Falcone; Peter Sarsgaard (“I magnifici 7”, “Black Mass – L’ultimo gangster”) nel ruolo del Procuratore Distrettuale di Gotham, Gil Colson; Jayme Lawson (“Farewell Amor”) è la candidata sindaco Bella Reál, con Andy Serkis (i film “Il pianeta delle scimmie”, “Black Panther”) nel ruolo di Alfred; e Colin Farrell (“Animali fantastici e dove trovarli”, “Dumbo”) in quello di Oswald Cobblepot.

The Batman uscirà nei cinema il 4 marzo 2022.

Cosa ne pensate e quanto attendete questo nuovo cinecomic dedicato alla popolare icona della DC Comics? Ditecelo nei commenti in calce a questo articolo!