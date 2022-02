, l’attesissimo kolossal targato Warner Bros / DC Comics, è stato approvato dalle autorità cinesi e potrà dunque essere distribuito nei cinema dell’importantissimo mercato asiatico. Manca ancora una data di uscita specifica, ma si tratta in ogni caso di un’approvazione importantissima considerato che, negli ultimi 12 mesi, i film statunitensi arrivati in Cina sono stati pochissimi.

In un filmato postato sul profilo ufficiale della Warner su Weibo, la star di The Batman, Robert Pattinson, ha salutato i fan cinesi in un video in cui dice “Oggi ho delle buone notizie per voi” con Zoë Kravitz che interviene aggiungendo “il nostro nuovo film, The Batman, verrà distribuito in Cina”. Si tratta, dunque, di un’ottima notizia per il destino commerciale del kolossal cinefumettistico diretto da Matt Reeves. Gli ultimi film con Batman arrivati in Cina, Batman v Superman e Justice League, hanno incassato, rispettivamente, 95.8 e 106 milioni di dollari.

A questo link trovate tutti i dettagli sull’anteprima di mezzanotte che noi di BadTaste abbiamo organizzato insieme ai nostri partner di Arcadia Cinema.

Vi ricordiamo che stando alle prime proiezioni sugli incassi, si parla di un primo weekend al box-office americano compreso tra i 135 e i 185 milioni di dollari (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Il cinecomic arriverà nelle sale statunitensi il 4 marzo.

Trovate tutte le informazioni sul film di Matt Reeves con Robert Pattinson, nella nostra scheda!

BadTaste è anche su Twitch!

Fonte: Deadline