In una recente intervista per il podcast KCRW , Matt Reeves è tornato a parlare die dei motivi dietro la battuta già mostrata sin dal primo trailer del film con Bruce Wayne che si definiva “vendetta”.

Il regista ha spiegato che quando ha iniziato a concepire la storia ha sempre avuto intenzione di far partire Batman da un punto della sua vita fatto di rabbia e dolore:

È una battuta che proviene dalla sua rabbia personale, da questa furia primordiale che prova, in un momento in cui sta cercando di trovare un senso alla vita. Anche la musica e il sonoro sottolineano questo aspetto, che crescono per dare l’idea di una rabbia e di un cuore che pulsa vigorosamente.

Ha poi alluso allo sviluppo del personaggio spiegando che il personaggio di Robert Pattinson ha ancora strada da fare:

Non ha ancora capito che essere Bruce Wayne può essere uno strumento, un po’ come già fatto da altre versioni del personaggio: si può essere Bruce Wayne e la si può usare come un’altra maschera. [Il nostro Bruce] non ha ancora capito quanto valore possa avere.