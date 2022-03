, il cinecomic di Matt Reeves, sta confermando alla prova dei fatti quello che tutti sospettavano già prima che uscisse, ovvero che si sarebbe rivelato un trionfo critico e commerciale per la

Ed è proprio a margine di un articolo di Deadline dedicato ai lauti incassi ottenuti da The Batman che il presidente della Warner Bros Pictures Toby Emmerich ha potuto spiegare come questo lungometraggio – per lui importantissimo perché si tratta di uno dei primi progetti di altissimo profilo che ha sviluppato da quanto è diventato il boss dello studio – andrà a influenzare gli altri cinecomic DC.

Emmerich, lodando le capacità di regista di Matt Reeves, spiega che la chiave è affidare opere come queste a registi di qualità:

Quando ci ha proposto la prima versione della sceneggiatura, si andava ad ancorare al fatto che Batman è il più grande detective del mondo. Ci ha parlato dei vecchi film di gangster della Warner e di come voleva ricatturare quel DNA. E poi, personalmente, mi era rimasto in testa il suo remake del film scandinavo, Lasciami entrare.

Commentando le vibrazioni della premiere newyorkese dice:

L’ultima volta che sono stato a una premiere presso la Alice Tully Hall fu per Seven e l’altra notte, con The Batman, ho avuto un’esperienza analoga: il pubblico era del tutto rapito.

Infine, parlando delle strategie della Warner in materia di cinecomic aggiunge:

Il segreto del business cinematografico è la qualità. Ed è il miglior modello possibile sia per i film cinematografici che per quelli di supereroi. Le pellicole non devono necessariamente avere tutte lo stesso tono o essere interconnesse con altri film della DC o avere una easter egg che pone le basi di un altro film. La qualità è l’elemento più importante per uno studio e la cosa più appropriata che puoi fare per ottenerla è ingaggiare dei filmmaker di qualità.

Vi ricordiamo che The Batman è uscito al cinema lo scorso 3 marzo. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

BadTaste è anche su Twitch!