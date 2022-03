, il cinecomic di Matt Reeves, è arrivato nei cinema italiani dallo scorso 3 marzo e fra gli elementi più apprezzati della pellicola c’è anche la performance dinei panni di Catwoman, ruolo che, in precedenza, è stato anche di attrici come Michelle Pfeiffer e Anne Hathaway.

Ed è proprio in riferimento alla pellicola di Christopher Nolan in cui Anne Hathaway è stata Selina Kyle / Catwoman che stiamo per parlare grazie a un’intervista che Zoë Kravitz ha rilasciato al The Guardian (via The Hollywood Reporter) durante la promozione stampa di The Batman.

L’attrice è difatti tornata a discutere di quando venne rifiutata ai casting del terzo film di Batman diretto da Christopher Nolan poiché ritenuta troppo “urbana”:

Non so se la decisione provenisse direttamente da Nolan, penso che, probabilmente, si sia trattato di un qualche responsabile del casting o di qualche assistente al responsabile del casting. Fatto sta che l’essere una donna nera e l’essere un’attrice che si è sentita dire, al tempo, che non potevo leggere e provare la parte per colpa del colore della mia pelle, con la parola “urbana” che veniva lanciata in giro in quel modo ha reso quell’esperienza davvero spiacevole.

Si rende necessaria una piccola precisazione sulle parole espresse dalla star. In originale, il termine impiegato, “urban”, non ha la stessa accezione dell’italiano urbano, di qualcosa che è proprio di un contesto cittadino. In inglese, specie poi nell’inglese americano, la parola “urban” ha assunto connotati razziali molto marcati andando col tempo ad abbracciare la comunità afroamericana (come potete anche leggere in questo interessante approfondimento di Forbes). Da qui la spiegazione del fastidio provato all’epoca da Zoë Kravitz. Kravitz che, in passato, aveva già raccontato in parte quest’aneddoto specificando di non essere stata in corsa per il ruolo di Catwoman (presumibilmente, potrebbe essere stato quello di Jen affidato a Juno Temple)

L’attrice di The Batman ammette poi nel prosieguo dell’articolo di non essere comunque troppo interessata a parti che hanno a che fare con questioni collegate al colore della sua pelle, ma a ruoli e storie artisticamente stimolanti:

C’è stato un momento in cui tutte le sceneggiature che mi venivano proposte avevano a che fare con la prima donna nera che aveva fatto un muffin o robe del genere. E anche se si tratta di storie importanti da raccontare, voglio anche avere a che fare con esperienze che siano stimolanti per me in quanto artista.

