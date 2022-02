20th Century Studios ha annunciato l’inizio della produzione del nuovo adattamento di(The Boogeyman), tratto dalla raccolta(Night Shift) di Stephen King.

La regia del progetto è affidata a Rob Savage (Host, Dawn of the Deaf). Nel cast troveremo invece Chris Messina (Sharp Objects), Sophie Thatcher (Yellowjackets), Vivien Lyra Blair (Bird Box), David Dastmalchian (The Suicide Squad: Missione suicida), Marin Ireland (Y: The Last Man) e Madison Hu (Voyagers).

Il lungometraggio sarà disponibile probabilmente nel 2032 su Hulu.

Shawn Levy, Dan Levine e Dan Cohen della 21 Laps produrranno il progetto insieme a Scott Beck e Bryan Woods (A Quiet Place). Emily Morris figura invece come produttrice esecutiva.

Già adattato nel 1982 come cortometraggio, Il Baubau racconta le vicende di un uomo che di recente ha perso tutti i suoi bambini a causa di una creatura che si nasconde nel ripostiglio

FONTE: ComicBook.com