The Handmaid's Tale 6: le nuove foto dei protagonisti negli episodi dell'ultima stagione

Pubblicazione: 12 novembre alle 15:23

La serie The Handmaid's Tale tornerà con gli episodi della stagione 6, l'ultima che verrà prodotta, in primavera sugli schermi di Hulu e le nuove foto ritraggono i protagonisti della storia.

Elisabeth Moss ha pubblicato gli scatti online scrivendo che stanno lavorando con impegno sul set ed è entusiasta nel poter condividere alcune immagini tratte dai primi tre episodi inediti.

Gli scatti non regalano molte anticipazioni riguardanti gli eventi tratti dal libro di Margaret Atwood in cui si racconta quello che accade nella società distopica di Gilead, in passato gli Stati Uniti d'America. June (Elisabeth Moss) sta lottando contro il sistema per provare a salvare sua figlia e dare il via al cambiamento necessario a trasformare la realtà oppressiva.

Nel cast, oltre a Elisabeth Moss, ci sono anche Yvonne Strahovski, Bradley Whitford, Max Minghella, Ann Dowd, O.T. Fagbenle, Samira Wiley, Madeline Brewer, Amanda Brugel, Sam Jaeger, Ever Carradine, e Josh Charles.

La stagione 6 della serie è prodotta da MGM Television, con un team composto da Bruce Miller, Warren Littlefield, Eric Tuchman, Yahlin Chang, Elisabeth Moss, Sheila Hockin, John Weber, Frank Siracusa, Steve Stark, Kim Todd, Daniel Wilson, Fran Sears.