Only Murders in the Building: Téa Leoni entra nel cast della stagione 5, le anticipazioni del co-creatore

Pubblicazione: 30 ottobre alle 12:45

Spoiler Alert

Deadline riporta che Téa Leoni è entrata nel cast della stagione 5 di Only Murders in the Building. L'attrice, nota per Madam Secretary, è apparsa negli ultimi minuti del finale della quarta stagione nei panni di Sofia Caccimelio, moglie di Nicky “The Neck” Caccimelio, una persona scomparsa con legami con la famiglia criminale Caputo.

La trovo perfetta per stuzzicare gli spettatori alla fine dell'ultimo episodio [della stagione 4] in vista del futuro. È un'estensione del piccolo notiziario dell'episodio 9 di cui Mabel [Selena Gomez] prende nota all'ospedale. [Sofia] è la moglie del capo di "Dry Cleaning King" di Brooklyni e forse anche di un paio di lavanderie di Manhattan, come può darsi che scopriremo. Ma al di là di questo, a New York c'è un mondo potenzialmente aperto di cui non abbiamo ancora parlato molto. [Assieme agli sceneggiatori] stiamo parlando di com'è diventata New York. Conosciamo la versione classica, ma oggi com'è? Lo trovo intrigante.

Il co-creatore John Hoffman ha così preannunciato:

Penso che ci siano dei riferimenti a ciò che Oliver [Martin Short] ha detto quando ha avuto a che fare con i finanziamenti per i suoi spettacoli; quindi, sì, potrebbe esserci qualche legame in questo senso e che quindi dopo un certo sostegno ricevuto ci sia uno scotto da pagare. Ci sono alcuni eventi della quinta stagione che potrebbero cambiare l'intera equazione.

I Caccimelio hanno dunque un legame con quanto in precedenza avvenuto nella serie?

