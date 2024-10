Only Murders In The Building: quanti altri omicidi ci potranno essere? Parla il co-creatore John Hoffman

Pubblicazione: 10 ottobre alle 14:00

Il co-creatore di Only Murders in the Building, John Hoffman, ha svelato a Variety quanti altri omicidi e, quindi stagioni, potrebbero ancora esserci nel futuro della serie disponibile in Italia su Disney+.

Io, Dan Fogelman, Jess Rosenthal e Steve Martin, parliamo tutti di certe cose come quelle, ma riconosciamo realmente inoltre questa cosa rara che in qualche modo è stata creata con questa serie. Amo la sfida rappresentata dal sorprenderci il più possibile.

Rispondendo a Variety, lo sceneggiatore e produttore ha spiegato:

Una volta superato il problema di quanti omicidi possono verificarsi in un palazzo, ti ritrovi davvero a fare un passo indietro e a guardare in ultima analisi al vero concetto originale, ovvero tre persone sole a New York che si trovano insieme dall'interesse che hanno in comune per il true crime.

Hoffman ha proseguito ricordando:

I fan della serie possono quindi sperare che lo show continui a lungo, considerando che il co-creatore ha ribadito:

Abbiamo la speranza di aver legato le nostre storie e di aver trovato delle riflessioni su elementi che tutti riconosciamo sulla vita e sulla morte, e di essere così vicini a quegli elementi, di esaminarli, investigarli e seguirli, e poi di rifletterci sopra. Tutto ciò sembra un terreno molto fertile, quindi andrò avanti fino a quando ci vorranno.