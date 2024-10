Only Murders In The Building 4x06: il cast e lo showrunner svelano come è stato realizzato l'episodio

Pubblicazione: 03 ottobre alle 14:45

L'episodio 6 della stagione 4 di Only Murders in the Building, intitolato Blow-Up, propone agli spettatori un approccio in stile documentario, ecco i retroscena della sua realizzazione.

Ovviamente non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni! La notizia contiene importanti spoiler!

Steve Martin, intervistato da The Wrap, ha dichiarato:

L'ho amato perché non ti rendi conto delle telecamere perché sono in realtà nascoste o si tratta di un iPhone appoggiato su un supporto e non stai cercando di tenere d'occhio l'obiettivo. Stai semplicemente andando in giro. Volevano che avesse un aspetto un po' approssimativo, come se fossero delle riprese fatte con una telecamera nascosta, ed è stato realmente divertente farlo. Voleva dire che dovevamo sapere completamente le nostre battute perché non c'era nessun taglio.

Michael Cyril Creighton, dopo aver letto lo script di Blow-Up, ha ammesso che non riusciva a capire come lo avrebbero realizzato e pensa che sia incredibile il modo in cui l'hanno assemblato.

L'attore ha avuto modo anche di mettersi alla prova dietro la macchina da presa e questo gli ha permesso di avere "ancora più rispetto" per il lavoro compiuto dalla troupe.

Non sapevo quanto si debba realmente gestire una telecamera con grazie e agilità. Facevo una specie di danza con il nostro operatore e stavo dietro di lui, in modo che il campo visivo fosse giusto e ci muovevamo con questo registratore, lui filmava e io tenevo quello finto alle sue spalle. Si è trattato di un lavoro davvero difficile, ma l'ho amato. Ho pensato: 'Bene, se la recitazione non andrà bene per me, potrei diventare un operatore'. Ma è cool. Penso che quell'episodio sia incredibile.

Lo showrunner John Hoffman ha inoltre spiegato che scrivere l'episodio e girarlo ha rappresentato una sfida immensa, suscitando tuttavia l'entusiasmo del cast e della troupe, avendo inoltre una giusta dose di paura che li animava.

Nella puntata si sono rivelati nuovi dettagli su Milton Dudanoff, svelando che era un professore di cinema e mentore delle Brothers Sisters, che si occupano del film tratto dal podcast. I tre protagonisti le hanno affrontate e hanno scoperto che erano presenti all'Arconia durante la notte che è morta Sazz Pataki, e sarebbero state disposte a uccidere per Dudanoff, la seconda vittima del killer al centro di questa stagione.

Hoffman ha spiegato che l'obiettivo era di dare nuovi dettagli su Milton e sul legame con gli abitanti dell'edificio, oltre che con le sorelle, rendendo più chiaro che esiste un legame tra tutti loro. I personaggi affidati a Siena Werber e Cartherine Cohen rivelano inoltre che hanno nascosto delle telecamere nascoste negli appartamenti per realizzare un dietro le quinte sulla realizzazione del loro film, avendo ottenuto i diritti per immortalare la loro vita privata.

Mabel, Charles e Oliver hanno scoperto che il killer stava usando quelle telecamere per spiarli, ma non sanno da quanto tempo.

Creighton ha dichiarato:

Abbiamo dei fan che hanno davvero molte teorie e so che c'è bisogno di affrontare alcune domande senza risposta. Penso che alcune verranno risolte in questa stagione in un modo davvero soddisfacente. Non tutte avranno risposte, ma penso che il pubblico sarà soddisfatto per i tanti modi in cui avranno delle risposte solide ad alcune domande difficili.