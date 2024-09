The Handmaid's Tale 6: partite ufficialmente le riprese dell'ultima stagione

Pubblicazione: 07 settembre alle 11:08

Le riprese della stagione 6 di The Handmaid's Tale, l'ultima della serie con protagonista Elisabeth Moss, sono ufficialmente iniziate.

Per l'occasione, Hulu, emittente dello show, ha condiviso una foto che vede la star tenere in mano il ciak della prima scena del primo episodio, che la vedrà anche dietro la macchina da presa.

La storia si era interrotta con June che decide di fuggire da Toronto, non essendo più al sicuro, e trova a bordo dello stesso treno Serena. Per ora non è stato svelato in che modo si evolverà il racconto tratto dal romanzo scritto da Margaret Atwood. Il debutto dei nuovi episodi è previsto per il 2025.

Trovate tutte le informazioni sulla serie nella nostra scheda.