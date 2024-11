Paradise: Sterling K. Brown nel trailer della nuova serie di Dan Fogelman

Pubblicazione: 14 novembre alle 19:00

Hulu ha condiviso il trailer di Paradise, la nuova serie drammatica con Sterling K. Brown in arrivo nel 2025 sugli schermi di Hulu dal 28 gennaio.

Al centro della trama c'è un responsabile della sicurezza del presidente degli Stati Uniti (James Marsden), che sembra venir accusato della morte del politico.

Paradise, secondo la sinossi ufficiale, è ambientata in una comunità serena e benestante in cui abitano alcuni degli individui più importanti della società. La tranquillità viene completamente spezzata quando uno sconvolgente omicidio avviene e dà il via a un'indagine ad alto rischio.

Nel cast ci sono anche Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Michelle Meredith, Cassidy Freeman Gerald McRaney, Krys Marshall, Charlie Evans e Jon Beavers.

La serie creata da Dan Fogleman è prodotta da Brown, Jess Rosenthal, John Hoberg, John Requa, Glenn Ficarra e Steve Beers.