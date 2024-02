La New Line, la Warner Bros e James Wan hanno trovato il regista di The Conjuring 4 e, a quanto pare, non si è trattato di una ricerca complicata perché sono andati a pescare direttamente “nell’ufficio accanto”.

The Conjuring 4, che sarà intitolato, lo ricordiamo, The Conjuring: Last Rites sarà diretto infatti da Michael Chaves che oltre ad aver diretto da La Llorona, che è marginalmente collegato al popolare franchise horror, ha portato in sala anche il terzo The Conjuring e The Nun 2.

A darne notizia è l’Hollywood Reporter. Il lungometraggio sarà basato su una sceneggiatura di David Leslie Johnson-McGoldrick, già autore, insieme a James Wan, dello script del terzo capitolo. A produrre troveremo, ovviamente, il già citato Wan isieme a Peter Safran.

I film della saga, fra filone principale e spin-off vari, hanno incassato ben 2,374 miliardi di dollari a fronte di un budget complessivo di soli 179 (via The Numbers). L’ultimo lungometraggio del franchise uscito nelle sale lo scorso settembre, The Nun 2, ha incassato 268 milioni di dollari in tutto il mondo (né è costati meno di 40, escluse le spese per la P&A).

FONTE: Hollywood Reporter

