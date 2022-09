The Conjuring – Il caso Enfield: in origine Valak doveva essere un demone alato

In un post su Instagram, il regista James Wan ha rivelato un interessante retroscena su The Conjuring – Il caso Enfield riguardanti i piani originali per Valak, il villain del film, che poi è risultato essere la celebre suora demoniaca poi apparsa anche in The Nun. Inizialmente, infatti, il Valak sarebbe dovuto essere un demone alato con “una testa di un pupazzo animatronico scolpita splendidamente/orrendamente e pratica tuta realizzata dal super talentuoso Justin Raleigh e il suo team Fractured FX Inc e indossato da Joseph Bishara [compositore delle musiche del film]“.

Il regista spiega poi perché ha cambiato idea in un secondo momento

Credo di avere solo una ripresa completamente finita con le ali in CGI al loro posto. Era davvero grandiosa ed epica. Ma per quanto fosse bello, sembrava fuori luogo all’interno del mondo di Conjuring che avevamo costruito. Così, durante la post-produzione, ho ripensato il villain, sentendo che doveva essere qualcosa di più concreto, più personale e più inquietante. Così è nata la suora demoniaca. Il ruolo è stato affidato alla straordinaria Bonnie Aarons (il trucco è stato realizzato da un’altra talentuosa ex-alunna di Wan, Eleanor Sabaduquia, lavoriamo insieme dai tempi di Saw). Tutte le scene della suora sono state girate durante le riprese aggiuntive, compresa l’ideazione di nuovi elementi spaventosi come il “dipinto sul muro”, e abbiamo utilizzato gli effetti visivi per inserire il nuovo cattivo nelle scene esistenti.

Ecco il post, che contiene anche un video in cui il compositore indossa il costume del demone:

The Conjuring – Il Caso Enfield è approdato nelle sale americane il 10 giugno 2016, in Italia il 23 giugno. Basato su una sceneggiatura di Chad e Carey Hayes, il film è ancora una volta diretto da James Wan, con Patrick Wilson e Vera Farmiga di nuovo nei panni dei coniugi Ed e Lorraine Warren. La sinossi:

Tornano i coniugi Warren, investigatori del paranormale, per un nuovo terrificante caso da risolvere. Dopo il successo di pubblico e critica, arriva il secondo capitolo dell’horror pronto a lasciare tutti ancora una volta con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo.

FONTE: Instagram