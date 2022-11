The Conjuring: James Wan ricorda lo spin-off mai realizzato su Crooked Man con delle foto dal set

Forse non tutti ricordano che in passato fu annunciato uno spin-off della saga di The Conjuring basato sul personaggio di Crooked Man.

Il progetto non fu mai realizzato e a quanto pare non lo sarà nemmeno in futuro (forse), come puntualizzato dallo stesso regista James Wan su Instagram in un post in cui ha allegato alcune interessanti foro dal backstage del secondo film del franchise di The Conjuring.

Potete vedere le immagini qua sotto:

Ricordiamo che la Warner Bros. è al lavoro su un quarto film della saga horror.

Grazie a The Conjuring 3 – per ordine del diavolo, il franchise è riuscito a superare i due miliardi di dollari d’incasso al box-office mondiale. Gli 8 film che compongono la saga fra filone principale e spin-off sono costati, complessivamente, “solo” 179 milioni (fonte: The Numbers). Per la Warner e la sua etichetta di genere New Line Cinema, quella di The Conjuring è una proprietà intellettuale che sforna le proverbiali uova d’oro. Non a caso, le riprese di The Nun 2 partiranno a breve.

FONTE: James Wan