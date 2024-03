In una recente intervista, Joey King ha ammesso che, nonostante abbia partecipato alle riprese del primo The Conjuring di James Wan, quello datato 2013, quando aveva appena 14 anni, non è mai riuscita a finire di vedere i vari film del fortunatissimo franchise horror perché li trova… troppo spaventosi!

Dice l’attrice:

Oh mio Dio, il primo The Conjuring, c’ero anche io. Ero presente in scena per tutto il tempo. È così difficile per me guardarlo. È così spaventoso […] Ho davvero dei problemi a vedere quei film perché sono così spaventosi. Ma sono così orgogliosa del lavoro di tutti. Ero così orgogliosa anche perché penso che aver fatto parte di quella pellicola sia incredibile. Ma sì, è una saga troppo spaventosa per me [ride, ndr.]. Sì, è incredibile, è così spaventoso! Ci sono notti in cui vedo ancora il viso della strega. Non dirò nemmeno il suo nome, perché mi spaventa così tanto. Riesco a malapena a parlare del primo The Conjuring, perché ho paura che “gli spiriti” mi sentano. Ma sono contento che la saga piaccia a tutti!

Vi ricordiamo che la New Line, la Warner Bros e James Wan hanno in cantiere The Conjuring 4 che, dietro alla macchina da presa, vedrà Michael Chaves già regista di La Llorona, che è marginalmente collegato al popolare franchise horror, del terzo The Conjuring e The Nun 2.

I film della saga, fra filone principale e spin-off vari, hanno incassato ben 2,374 miliardi di dollari a fronte di un budget complessivo di soli 179 (via The Numbers). L’ultimo lungometraggio del franchise uscito nelle sale lo scorso settembre, The Nun 2, ha incassato 268 milioni di dollari in tutto il mondo (né è costati meno di 40, escluse le spese per la P&A).

