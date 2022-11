The Fabelmans: un nuovo poster del film di Steven Spielberg

The Fabelmans

Grazie a Impawards possiamo ammirare un nuovo poster di The Fabelmans, attesissimo film di Steven Spielberg in arrivo nelle nostre sale a Natale.

Nel cast troviamo Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel LaBelle e Judd Hirsch, con le musiche del premio Oscar John Williams, la fotografia del premio Oscar Janusz Kaminski e il montaggio dei premi Oscar Michael Kahn e Sarah Broshar.

Prodotto da Amblin Entertainment, The Fabelmans è un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema e sarà al cinema dal 22 dicembre con 01 Distribution.

