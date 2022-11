The Fabelmans per Paul Dano è stato come un “antidoto” all’Enigmista di The Batman

Fra qualche settimana ritroveremo Paul Dano in The Fabelmans, il film di Steven Spielberg dove interpreterà una sorta di “versione alternativa” del vero padre di Spielberg in un film dalla forte componente autobiografica.

In un’intervista rilasciata a Comic Book, Paul Dano ha spiegato che l’esperienza avuta con The Fabelmans è stata una sorta di “antidoto” dopo aver dovuto vestire i panni del temibile Enigmista in The Batman di Matt Reeves. L’attore spiega:

Sono stato molto fortunato ad avere questa sorta di antidoto con Burt e con il poter lavorare a un film sulla famiglia e qualcosa che era autenticamente guidato dall’amore di un uomo, dalla sua decenza e integrità, c’è qualcosa di così classicamente americano. Per cui quello che mi sono domandato è stato “Come posso costruire questa vita? Come posso lavorare su questa vita che dev’essere basata su quella di Arnold, il vero padre di Steven?”. Ed è ancora complicato per me riuscire a digerire il fatto che lui abbia voluto me per vestire i panni del padre. È molto significativo che Steven ci abbia visto qualcosa. Stranamente, una delle cose che mi ha detto le prime volte che ci siamo incontrati è stata “Ho davvero apprezzato Escape at Dannemora (LEGGI LA RECENSIONE)”. Come si arriva a un personaggio come Burt da Escape at Dannemora? È interessante.

Nella mini serie citata vengono ricostruiti gli eventi realmente accaduti nel giugno del 2015 quando due uomini condannati per omicidio, Richard Matt e David Sweat, evadono, per la prima volta in 170 anni di storia, dal Clinton Correctional Facility e restano in fuga per 23 giorni. Si scatena così una poderosa caccia all’uomo, con ingente dispiegamento di forze, che viene seguita in diretta, minuto per minuto, dai media e che si concluderà tragicamente.

Presentato a Toronto (dove ha vinto il premio del pubblico) e poi alla Festa del Cinema di Roma, The Fabelmans è uno spaccato dell’infanzia americana del XX secolo, il toccante racconto di formazione di un giovane che scopre uno sconvolgente segreto di famiglia, la magia dei sogni e il potere salvifico del cinema.

Nel cast troviamo Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel LaBelle e Judd Hirsch, con le musiche del premio Oscar John Williams, la fotografia del premio Oscar Janusz Kaminski e il montaggio dei premi Oscar Michael Kahn e Sarah Broshar.

Prodotto da Amblin Entertainment, The Fabelmans è un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema e sarà al cinema dal 22 dicembre con 01 Distribution.

FONTE: Comic Book