Come noto, presto vedremonei panni del padre diin, il nuovo film del leggendario regista.

L’interprete dell’Enigmista in The Batman ha parlato con THR della pressione legata al ruolo, che vede come un grande dono:

Quando uno come Steven Spielberg gira un film sulla sua vita e tu interpreti un personaggio ispirato a suo padre… in gioco c’è tantissimo. Ho avuto il compito di interpretare una delle figure più complesse, importanti e influenti nella vita di Spielberg. È stato incredibile rendersi conto di quanto tutto questo abbia influenzato il suo lavoro, sta condividendo parti di sé stesso che trovo molto commoventi. Si tratta di un dono quando qualcuno del suo calibro e dotato di quella arte è disposto a fare una cosa simile.

The Fablesman è descritto come un film semi-autobiografico, è stato scritto dallo stesso Spielberg assieme a Tony Kushner.

La Universal ha infatti fissato al 23 novembre 2022 la release della pellicola.