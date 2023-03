The Fabelmans: ecco i retroscena del casting di David Lynch come John Ford

Alla fine di The Fabelmans, nuovo film di Steven Spielberg (LEGGI LA RECENSIONE), compare in un cameo il leggendario regista David Lynch, nei panni dell’altrettanto leggendario collega John Ford. Ospite del The Late Show with Stephen Colbert, Spielberg ha raccontato i retroscena dietro questo curioso casting. Ecco le sue parole:

Avevo in mente un attore, non dirò chi è, è un mio amico, per interpretare John Ford e poi Mark Harris, il marito di Tony Kushner [co-sceneggiatore del film], ha detto: “E David Lynch?“. Tony mi ha chiamato eccitatissimo e mi ha detto: “Sai chi ha proposto Mark? David Lynch“, e appena ho sentito quel nome mi si è accesa la lampadina: “Oh mio Dio, Mark ha proprio ragione“, e così ho chiamato David.

Vi ricordiamo che, in una precedente intervista, Spielberg ha rivelato che il collega aveva inizialmente rifiutato il ruolo e che aveva dovuto chiamare un’amica comune, Laura Dern (assidua collaboratrice di Lynch), per convincerlo.

Nel cast di The Fabelmans troviamo Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel LaBelle, Jeannie Berlin, Julia Butters. Di seguito, la sinossi:

Mentre cresce in Arizona dopo la Seconda guerra mondiale, dai sette ai diciotto anni, Sammy Fabelman scopre uno sconvolgente segreto di famiglia e si rende conto di come la forza dei film possa aiutarlo a vedere la verità.

