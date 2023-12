David Lynch ha raccontato a Empire le esitazioni che aveva nell’accettare di comparire nei panni di John Ford in The Fabelmans, il film autobiografico di Steven Spielberg, ma poi, una volta detto “Sì” ha avuto solo una peculiare richiesta: una busta grande di Cheetos, il famoso snack alla farina di mais a base di formaggio, prodotto da Frito-Lay, una sussidiaria di PepsiCo.

Parlando con il magazine circa la sua atipica richiesta per prendere parte a The Fabelmans, David Lynch ammette che:

Beh, innanzitutto i Cheetos li adoro. E ogni volta che posso, li prendo. Ma so che non sono esattamente cibo salutare. Quindi quando esco di casa e ho l’occasione… Ma non li mangio così spesso, onestamente.

Se li prendo però voglio la busta grande. Perché una volta che inizi… devi averne parecchi prima di poter rallentare e smettere davvero. Altrimenti, con un sacchetto piccolo, poi gireresti per giorni per trovarne altri […] Hanno un sapore incredibile.