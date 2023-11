In una recente intervista con Wired, Nicolas Cage è apparso piuttosto critico nei confronti del suo cammeo in The Flash, ribadendo quanto detto alcune settimane fa.

L’attore stava discutendo con il giornale dell’impiego dell’intelligenza artificiale a Hollywood, quando ha commentato la sua scena nel film di Andy Muschietti:

Non credo che abbiano usato l’IA sulla scena di Superman, magari lo hanno fatto, non lo so. Magari era soltanto CGI, ma qualunque cosa fosse, non è ciò che ho fatto sul set. Per quanto ami [il regista] Andy [Muschietti] e [la sorella e produttrice] Barbara, che trovo fantastici, non è quello che mi hanno detto di fare sul set.

L’attore ha sottolineato che è importantissimo prendere accordi sull’uso del digitale (e dell’intelligenza artificiale) e soprattutto rispettarli: “È proprio il cardine, […] la comprensione reciproca e il contratto che hai firmato valgono per entrambe le parti“.

In generale, comunque, si è detto è contrario all’uso di IA quando passerà a miglior vita:

Prima di tutto, fammi dire che non voglio che nessuno faccia alcunché con le mie sembianze quando me ne sarò andato. Chiunque si occuperà della mia eredità se ne assicurerà. Mentre sono in vita, se abbiamo un accordo e qualcuno vuole usare la mia immagine come espressione d’arte e possiamo collaborare, magari se ne può parlare.

Trovate tutte le notizie su The Flash nella nostra scheda, cosa ne pensate delle parole di Nicolas Cage? Ditecelo nei commenti!

