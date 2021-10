Ieri abbiamo appreso che dopo circa sette mesi dall’inizio delle riprese, è ufficialmente terminata la produzione di, di cui abbiamo visto le prime sequenze durante il DC FanDome.

In un’intervista in occasione del DC Fandome la produttrice Barbara Muschietti ha parlato degli effetti del Covid-19 sulla lavorazione:

C’eravamo preparati tanto ed eravamo pronti a partire perché siamo grandi pianificatori, ma poi c’è stata una pandemia globale e tutti i piani sono finiti in fumo, costringendoci a ripartire da capo. […] In sostanza abbiamo dovuto aspettare per sei mesi, abbiamo avuto più tempo per la pre-produzione, abbiamo migliorato la sceneggiatura, una cosa ottima, e abbiamo cominciato a girare ad aprile. Da allora è stata un’avventura folle senza sosta perché il Covid non rende le cose semplici, ma siamo fortunati di poter lavorare e di essere in salute. Non abbiamo mai fermato la produzione del film, perciò siamo stati fortunati. […] E poi, Ezra [Miller] e Andy [Muschietti] hanno più energia di qualunque altro essere umano sulla Terra. Hanno tenuto alto lo spirito di tutti quando le cose si sono fatte complicate perché è così nel mondo che stiamo vivendo. Ci hanno ispirato e ci hanno dato la carica, siamo quasi alla fine.

L’inizio delle riprese di The Flash è stato comunicato ad aprile da parte di Andy Muschietti con un post su Instagram con il quale ha anche condiviso il nuovo logo della pellicola. La produzione è terminata a metà ottobre 2021.

Vi ricordiamo che nel film, accanto a Ezra Miller, faranno la loro comparsa il Batman di Ben Affleck e quello di Michael Keaton.

Le musiche del film saranno composte da Benjamin Wallfisch, compositore londinese che ha già uno storico di collaborazioni con Muschietti: sono sue le partiture musicali di IT: Capitolo Uno e It: Capitolo Due. Nel curriculum del musicista troviamo anche il prossimo Mortal Kombat, Blade Runner 2049, Shazam!, Annabelle 2: la creazione e La cura dal benessere.

The Flash, diretto da Andy Muschietti e prodotto da lui e da Barbara Muschietti, vedrà nel cast il ritorno di Kiersey Clemons nei panni di Iris West.

Ezra Miller ha fatto il suo debutto in Batman v Superman: Dawn of Justice, ed è tornato a interpretare Barry Allen in Justice League oltre a una fugace apparizione in Suicide Squad.

Il film dedicato a Flash arriverà nelle sale americane il 4 novembre 2022, su uno script di Christina Hodson, sceneggiatrice anche di Bumblebee e Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn).