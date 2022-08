The Flash: data d’uscita a rischio? Barbara Muschietti: “Stronz*te”

Ieri vi abbiamo parlato di un lungo articolo dell’Hollywood Reporter sulla morte del film di Batgirl in cui si speculava sulle sorti dei prossimi capitoli dell’Universo DC come Aquaman 2, Shazam! Furia degli dei e The Flash.

Stando all’articolo, la Warner Bros. starebbe prendendo in considerazione l’idea di rimandare l’uscita di Shazam! Furia degli dei (programmato per il 21 dicembre, una settimana dopo Avatar 2) e a ruota Aquaman e il regno perduto (atteso per il 17 marzo 2023) per dare ancora più respiro a The Flash in attesa che lo studio decida cosa farne.

Già ieri sera, in occasione della comunicazione dei dati trimestrali di Warner Bros. Discovery, la major ha dato prova di credere molto nei film DC di prossima uscita come Black Adam, Shazam! Fury of the Gods e anche The Flash, mentre oggi arriva un altro commento di Barbara Muschietti, produttrice del film con Ezra Miller, sulla possibilità che il film sia “senza data”.

“Stronz*te” ha risposto su richiesta di un commento da parte di Flash Film News.

Zaslav, dal canto suo, ieri sera ha definito “fantastici” i film DC di prossima uscita sottolineando che “pensiamo di poterli rendere ancora migliori” e lasciando quindi intendere che potrebbero essere apportate alcune modifiche nel corso della post-produzione.

“ABSOLUTE BULLSHIT”! The Flash Producer, Barbara Muschietti, refutes recent reports that the film is undated. pic.twitter.com/8ScZT79Lkd — The Flash Film News ⚡ (@FlashFilmNews) August 3, 2022

The Flash arriverà al cinema il 23 giugno 2023. Trovate tutte le informazioni sul film di Andy Muschietti con Ezra Miller, nella scheda.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti in calce a questo articolo!

La redazione di BadTaste è presente anche su Twitch!