Come promesso, ancheha avuto spazio durante il DC Fandome attualmente in corso. Durante la serata è stato mostrato un primissimo teaser del film di

Il trailer si apre con le parole: “Puoi andare ovunque tu voglia, giusto? In qualunque linea temporale, in qualunque universo. Perché vuoi restare e lottare per combattere per salvare questo?“.

Ecco alcuni fotogrammi:

Qui notiamo il nuovo costume di Flash:

Qui, invece, notiamo i due Barry Allen di due linee temporali diverse:

Ecco una versione bootleg: